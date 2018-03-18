Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. 6 araç hasar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı sokakta bulunan 2 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sonucunda park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kaldı. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü; 2 katlı bina boşaltıldı (1)
Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. 6 araç hasar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa...
18 Mart 2018 Pazar 10:27
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