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(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta hareketli dakikalar; Çalıntı araçla caddeyi birbirine katan şüpheliler güvenlik kamerasında

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'ta polisten kaçan otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı. 3 araca çarparak hasar veren biri kadın 4 kişi, çaldıkları aracı olay yerinde bırakıp bu kez taksi ile kaçmaya...

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'ta polisten kaçan otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı. 3 araca çarparak hasar veren biri kadın 4 kişi, çaldıkları aracı olay yerinde bırakıp bu kez taksi ile kaçmaya çalıştı. Polis, mahallelinin de yardımıyla şüphelilerden birini yakaladı. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR Çekmeköy'de girdikleri evden aldıkları anahtar ile ev sahibine ait otomobili çalan biri kadın 4 kişi, Avrupa yakasına geçti. Şüpheliler, Beşiktaş'ta dolaşırken Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin dikkatini çekti. Polisler aracı takip etmeye başladı. Polisin peşlerinde olduğunu anlaşan şüpheliler, Etiler yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ve hırsızlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Taşlıçay Sokak içerisinde karşıdan bir aracın gelmesi üzerine panikleyen şüpheliler, karşı yönden gelen araç ile park halindeki araçlara çarptı. Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden 3'ü cadde üzerinde silah zoru ile durdurdukları taksiye binerken bir kişi yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI Kendi aracı ile taksinin peşinden giden mahalleli bir yandan da polise nerede olduklarını bildirdi. Yaklaşık 2 kilometre sonra hırsızlar taksiden inerek tekrar yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa sürede hırsızların olduğu yere gelen polisler kovalamaca sonucu şüphelilerden A.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisin diğer 3 hırsızı yakalamak için çalışması sürüyor. Mahalle sakinlerinden Caner Kombul, "Camdan sokağa bakıyordum, çarpma sesi geldi önce. Aracın kaza yaptığını ve aracın içerisinden 4 kişinin koştuğunu gördüm. Kameralara baktığımda bizim durağın taksisi olduğunu gördüm, peşlerine katıldı" diye konuştu. Polis ekipleri çalıntı otomobil üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra araç otoparka çekildi.

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