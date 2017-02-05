(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta bir dairede yanmış erkek cesedi bulundu//ek görüntü

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta yangın ihbarı üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri içeride bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Olay Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta bulunan bir binada saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın birinci katından dumanlar geldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çıkan dairenin kapısını açamayınca itfaiye aracının merdiveniyle daireye camdan girdi. İçerideki dumanı tahliye eden itfaiye erleri, bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dairede inceleme yaparken, yanmış cesedin 24 yaşındaki Hüseyin Özgür Dokgöz'e ait olduğu belirlendi. Dokgöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, kesin ölüm nedenin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği belirtildi.