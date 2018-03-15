Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() KAZA öğlen saatlerinde Beşiktaş Levazım Tünel'i çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Otomobilde bulunan iki kişi o sırada yoldan geçen Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerinin yardımı ile dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ayakta tedavi uyguladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile götürülürken polis soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() KAZA öğlen saatlerinde Beşiktaş Levazım Tünel'i çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Otomobilde...
15 Mart 2018 Perşembe 16:34
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