(Görüntülü Haber) Benzinliği 1,5 saniyede soyan gaspçıları güvenlik kamerası ele verdi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir benzin istasyonunu kurusıkı tabanca ile 1,5 dakikada soyan yüzleri maskeli 2 gaspçı, incelenen güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı. İstasyonda çalışan personelin de kendilerine yardımcı olduğu tespit edilen gaspçılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Gasp olayı, Kahramankazan ilçesinde Ankara-İstanbul yolu 45'inci kilometrede 24 saat hizmet veren bir benzinlik istasyonunda geçtiğimiz hafta Salı günü 00.30 sıralarında meydana geldi. Benzinlik karşında pusuya yatan gaspçılar, istasyonu içerisinde bulunan ekmek fırını ve market çalışanlarının ayrılmasını fırsat bilip, ellerinde kurusıkı tabanca ve balta ile ofise girip, çalışanları etkisiz hale getirdiler. Çalışanların üzerinde bulunan 3 bin 500 lira nakit para ile bir adet cep telefonuna el koyan gaspçılar, soygunu 1 dakika 30 saniyede gerçekleştirip, kayıplara karıştılar. Gasp olayı üzerine harekete geçen Kahramankazan emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra olayı çözüme kavuşturdu. Yüzleri maskeli iki soyguncunun içerden destek alarak gasp olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Yapılan ilk inceleme sonucu benzinlik çalışanı Serkan C. sorguya alındı. Çalışanların telefon görüşme kayıtlarını da inceleyen polis, çok geçmeden Engin K. ve Yusuf A. adlı gaspçılarla bağlantıya geçtiğini tespit edilen Serkan C. adlı çalışanın gasp olayını gerçekleştirdikleri sonucuna vardı. Polis tarafından kurusıkı tabanca ile yakalanan gaspçılar Engin K. ile Yusuf A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Serkan C. İse ifadesinde gaspçıların kendisini nişanlısı ve kız kardeşinin başına bir iş getirmekle tehdit edip, korktuğu için işbirliği yaptığını itiraf etti. Serkan C., denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.