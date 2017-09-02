(Görüntülü Haber) Belediye otobüsüne parke taşıyla saldırdılar

ADANA'da durak haricinde belediye otobüsüne binmek isteyen 3 kişi, durmayan otobüse parke taşıyla vurdu. Çıkan kavgaya müdahale eden yolcuyu da döven saldırganlar olay yerinden kaçtı. Merkez Yüreğir İlçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 01 DYM 47 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü İsa Çapar, durak dışı el kaldıran 3 kişiyi almadan devam etti. Kısa bir süre ilerleyen Çapar, trafik ışığında durdu. Otobüsün yanına gelen 3 kişi, kapıyı çalıp araca binmek istediğini söyledi. Sürücünün trafik ışığında yolcu alamayacağını söylemesi üzerine, bu kez 3 kişi otobüse yumruk atmaya başladı. Şoförün kapıyı açması ile otobüsün içine giren saldırganlar, şoförü tartaklayıp olaya müdahale eden yolcu Beşir Aslan'ı da dövdü. Saldırganlardan biri daha sonra yolda bulduğu parke taşıyla otobüse zarar verip, camlarını kırmaya çalıştı. Kavga anı ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrılarak polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırıda gözü moraran Beşir Aslan ise otobüsle geldiği karakoldan çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların kimliği tespit etmeye çalışıyor.