(Görüntülü Haber) Belediye önünde tabancayla intihar girişimi (2)

Ömer ŞULUL- Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 2 çocuk babası 38 yaşındaki İbrahim Halil A., 8 yıldır taşeron firma bünyesinde işçi olarak çalışıp geçen ay işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi önünde başına kuru sıkı tabanca dayayarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede korkuya neden olan ve keskin nişancıların konuşlandığı belediye önündeki İbrahim Halil A., Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin gelişiyle eylemine son verip polise teslim oldu. Vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapma yarışına girdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde 8 yıldır taşeron firma bünyesinde işçi olarak çalışan İbrahim Halil A., geçen ay açıklanmayan nedenle işten çıkarıldı. İşten çıkarılmasına tepki gösteren İbrahim Halil A., öğleden sonra boynuna döviz asıp belediye önüne geldi. Başkanlık girişinde başına kuru sıkı tabanca dayayan İbrahim Halil A., yeniden işe alınmasını isteyerek, aksi halde intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler, güvenlik önlemi alıp vatandaşları uzaklaştırdı. KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDI Başına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulunan İbrahim Halil A. için gelen özel hareket polisleri bünyesindeki keskin nişancılar da çevredeki binalara konuşlandı. İbrahim Halil A.'yı gören çok sayıda kişi ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapma yarışına girdi. Polis ve belediye çalışanları, konuşmaya çalıştıkları İbrahim Halil A.'yı ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir türlü ikna olmayan İbrahim Halil A., eyleme başladığı bir saat sonra Akçakale İlçesi'nde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi makamına gelmesiyle tabancayı bırakıp polise teslim oldu. Belediyede Başkan Nihat Çiftçi'nin kendisini yeniden işe alınacağı sözü verdiği belirtilen İbrahim Halil A., daha sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.