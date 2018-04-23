SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü. Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık Belediyesi'nde görevli Hikmet Gümüştaş, iş makinesinin kontrolünü yitirdi. Gümüştaş eve doğru sürüklenen silindirden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Hikmet Gümüştaş, silindirin altında kalarak can verdi. Gümüştaş'ın cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Belediye işçisi silindirin altında kalarak öldü
SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü. Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık...
23 Nisan 2018 Pazartesi 19:18
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.