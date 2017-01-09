(Görüntülü Haber) Belediye başkanını tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde Belediye Başkanı Ak Partili Cevat Keser'i vurmak için plan yaptıkları ve telefonla mesaj göndererek tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan eski belediye çalışanı Burhan S. ile 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Burhan S., 3 ay önce belediye başkan yardımcısını makamında tabanca ile vurmuştu. Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, önceki akşam telefonuna mesaj atıp ölümle tehdit edildiğini öne sürerek, Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Başkan Cevat Keser'in şikayeti üzerine Adapazarı'ndan Pamukova'ya giden asayiş şubesine bağlı ekipler tehdit iddiasıyla Burhan S. ile arkadaşları C.S. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Burhan S. ve arkadaşları C.S. ile F.K.'nin belediye başkanı Cevat Keser'i vurmak için plan yaptıkları iddia edildi. Burhan S.nin daha önce Pamukova Belediyesi'nde çalışırken belediyeye ait akaryakıt istasyonun soyulmasıyla ilgili olarak yargılandığı ve 5 yıl hapis yattığı, son olarak 3 ay önce Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında silahla vurduktan bir ay sonra teslim olup çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı belirtildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, Burhan S. gazetecilere, "Suçsuz, günahsız insanlara makamını kullanarak eziyet ediyor" dedi.