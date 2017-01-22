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(Görüntülü Haber) Bekçi, kulübesinde ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarak da kullandığı kulübesinde ölü bulundu. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarak da kullandığı kulübesinde ölü bulundu. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yapan Cevdet Boduk, sanayi esnafı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cevdet Boduk'un öldüğü tespit edildi. Darp veya bir yara izi bulunmayan Boduk'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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