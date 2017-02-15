(Görüntülü Haber) Bedensel engelli, inşaatın yanında ölü bulundu
ADANA'da bedensel engelli 39 yaşındaki Mehmet Yaman, inşaat halindeki 11 katlı binanın yanında ölü bulundu. Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde inşaat halindeki 11 katlı binanın yanından geçen bir kişi, yerde hareketsiz yatan...
15 Şubat 2017 Çarşamba 18:58
ADANA'da bedensel engelli 39 yaşındaki Mehmet Yaman, inşaat halindeki 11 katlı binanın yanında ölü bulundu. Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde inşaat halindeki 11 katlı binanın yanından geçen bir kişi, yerde hareketsiz yatan Mehmet Yaman'ı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Yaman, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yaman'ın intihar mı ettiği yoksa binadan mı düştüğü araştırılıyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.