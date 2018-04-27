Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, () - BEBEK'te bir otomobil, önünde seyir halindeki minibüse çarparak takla attı. Kazada her iki sürücü de yara almadan kurtulurken, trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza, Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Derman'ın kullandığı 54 D 6505 plakalı otomobil, önünde seyreden minibüse çarparak takla attı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya karışan minibüs şoförü Bahri Yılmaz, "Ben sağdan önden gidiyordum. Arka soldan bana vurarak takla attı. Şoför aracın içinden kendi imkanları ile çıktı. Ambulans geldi, yaralanmamıştı" dedi. Kaza nedeniyle Bebek -Arnavutköy Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
(Görüntülü Haber)Bebek'te otomobil takla attı
Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, () - BEBEK'te bir otomobil, önünde seyir halindeki minibüse çarparak takla attı. Kazada her iki sürücü de yara almadan kurtulurken, trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza, Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde...
27 Nisan 2018 Cuma 18:09
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