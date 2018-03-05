(Görüntülü Haber) Bebek arabası çalan kadın kamerada

MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir mağazanın önünde bulunan bebek arabasını çalan kimliği belirsiz kadın, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Soma'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde, kaldırımda duran bebek arabası, kimliği belirsiz 50- 55 yaşlarında bir kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.