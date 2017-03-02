İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA / İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA otogar yolunda içinde yolcuların da bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yangının başlamasıyla yolcuları tahliye edilen otobüste ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
(Görüntülü Haber) Bayrampaşa'da servis otobüsü alev alev yandı (2)
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA / İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA otogar yolunda içinde yolcuların da bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yangının başlamasıyla yolcuları tahliye edilen otobüste ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüs kullanılamaz hale...
02 Mart 2017 Perşembe 17:47
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