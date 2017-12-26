Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın 3 katındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde yangın (1)
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın 3 katındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
26 Aralık 2017 Salı 10:08
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