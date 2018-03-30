ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.
(Görüntülü Haber) Bayburt'ta yoldaki çukura otomobil ve minibüs düştü: 8 ölü, 3 yaralı (4)
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı...
30 Mart 2018 Cuma 09:16
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