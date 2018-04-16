Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

(Görüntülü Haber) Batman’da kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'a 9 kilometre uzaklıktaki Kösetarla köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.  Kaza bugün saat 21.10 sıralarında...

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'a 9 kilometre uzaklıktaki Kösetarla köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. 

Kaza bugün saat 21.10 sıralarında Batman-Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan yönetimindeki 72 BB 649 plakalı özel otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Agit Tarhan olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta da ismi öğrenilemeyen bir kişi Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazada çoğu çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman’daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314