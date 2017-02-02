(Görüntülü Haber) Başkomiser intihar etti

TRABZON Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser 36 yaşındaki Fatih Ezber, otomobilinin içinde tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Olay Kalkınma Mahallesi Pazar Sokak’ta, saat 18.00 sıralarına meydana geldi. Bir süredir Çarşı Polis Karakolu’nda görev yapan 2 çocuk babası Başkomiser Fatih Ezber, oturduğu apartmanın yanında park halindeki 61 EY 161 plakalı otomobilin içinde beylik tabancasını başına dayayıp tetiği çekti. Kanlar içinde kalan Başkomiser Ezber, olay yerinde hayatını kaybetti. Fatih Ezber'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Başkomiser Fatih Ezber’in FETÖ soruşturması sırasında ilçe teşkilatlarında görevli olduğu, bir ay önce de il merkezindeki Çarşı Karakolu'nda görevlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.