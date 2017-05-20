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(Görüntülü Haber) Başkentte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olay, 02,30 sıralarında Çankaya ilçesi Kazım Özalp Mahallesi Filistin Sokak'ta meydana geldi. İvedik Organize Sanayii'nde esnaf olan iki grup...

ANKARA'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Olay, 02,30 sıralarında Çankaya ilçesi Kazım Özalp Mahallesi Filistin Sokak'ta meydana geldi. İvedik Organize Sanayii'nde esnaf olan iki grup arasında gece saatlerinde yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini otomobil ile takip eden iki grup sokak ortasında silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada 34 RLZ 89 plakalı otomobil içerisinde bulunan 40 yaşındaki İsmail K. ile yanında bulunan Selim D. yaralandı. Bölgede görev yapan polis ekibinin müdahale ettiği silahlı çatışmada, karşı grup otomobil ile bölgeden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans olay yerine sevk edildi. Fakat olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ambulansa taşınan İsmail K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selim D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çıkan çatışma sonrası Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Çatışmanın yaşandığı caddede incelemelerde bulunan polis, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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