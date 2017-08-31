ANKARA,() - Ankara'da bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Başkentin Anadolu Meydanı'nda akan trafikte bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli gencin kendi hayatlarını ve trafiği tehlikeye attığı anlar, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Bir otomobilin arkasına tutunan gençler, bir süre bu şekilde ilerledi. Gençler Beşevler yönüne doğru bu tehlikeli yolculuğa devam etti.
(Görüntülü Haber) Başkentte patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
ANKARA,() - Ankara'da bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Başkentin Anadolu Meydanı'nda akan trafikte bir otomobilin arkasına tutunarak...
31 Ağustos 2017 Perşembe 11:02
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