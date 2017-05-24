Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - ANKARA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin orta refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü. Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Konya yolu Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konya yönüne giden 41 yaşındaki Zafer Yurtsever yönetimindeki 06 YB 1384 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yolun orta kısmında bulunan beton refuje çarparak devrildi. Kazada sürücü Zafer Yurtsever otomobil içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrası polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Yurtsever'in öldüğü tespit edildi. Yurtsever'in cesedi Gazi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Başkentte kaza: 1 ölü
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - ANKARA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin orta refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü. Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Konya yolu Mevlana Bulvarı...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 08:18
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