(Görüntülü Haber) Başkanın koruması ve şoföründen esnafa meydan dayağı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK Belediye Başkanı Ak Partili Nurullah Cahan’ın koruma polisi ile makam şoförü, esnafa meydan dayağı attı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, koruma polisi ve şoför ‘başkana küfür etti’ iddiasında bulundu, esnaf ise 'başkanın elini sıkmam' dediği için darp edildiğini söyledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında İslice Mahallesi Adaş Sokak’ta meydana geldi. İstanbul Düğün Salonu’nda nikah kıyan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın çıkışta önünden geçtiği tekel bayisinin işletmecisi 60 yaşındaki Mehmet Otur, iddiaya göre küfretti. Koruma polisi H.U. ile makam şoförü S.S. küfrü duydu. Başkan Cahan, salondan yaya olarak Tiritoğlu Parkı’na geçerken, makam aracını belediyeye bırakan koruma polisi H.U. ile şoför S.S., yaya olarak Mehmet Otur’un işyerine geldi. Taraflar arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada, koruma polisi H.U. ve şoför S.S., Otur'u tekme ve yumruklarla yerlerde sürükleyerek dışarı çıkardı. Buradada devam eden kavgayı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve KOAH hastası olan Mehmet Otur'un ellerini kelepçeleyip, H.U. ve şoför S.S. ile birlikte polis merkezine götürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kafası ve vücuduna ciddi darbeler alan Otur, doktor raporu aldı. 'BAŞKANIN ELİNİ SIKMADIM DİYE DARP EDİLDİM' Olayı mikrofonlarına anlatan Mehmet Otur, “Akşam işyerimde bağlama çalarken, tanımadığım iki kişi gelerek, Belediye Başkanı'nın düğün salonunda olduğunu, çıkışta esnafla istişare edeceğini söyledi. Ben de ‘Sakın ha arkadaşım, ben tanımadığım, bilmediğim kişiyle görüşmek istemiyorum’ dedim. Biraz terslenip gittiler. Aradan bir saat sonra işyerime Başkan'ın koruması yanında iki kişi ile gelerek, ‘Sen belediye başkanının yanında nasıl bizim onurumuzu ayaklar altında alırsın. Neden başkana küfrettin?’ dedi. Ben neden küfür edecekmişim deyince, bana 'Sen DHKP-C’li misin?' diyerek kafa attı, denk getiremeyince ben ona kafa attım, ardından da ben polisim diyerek silahını çıkardı. Ardından tekme ve tokatlarla beni işyerimden yerlerde sürüyerek sokağa çıkardılar. Sokakta da şiddetleri bitmedi. Madem böyle bir konu var, memlekette polis var. Şikayet edersiniz gelir alırlar. Bunlar kendileri gelip saldırıyor. Bu nasıl adalet?" dedi. Aldığı darbeler sırasında ağzındaki implantı ve protezi kırılan Otur, “Yüzüme, çeneme, kasıklarıma ve boğazıma çok sayıda darbe aldım. Savunmasız haldeyken yerde bile tekmelediler. Ağzımdaki implant ve protezim kırıldı. Boğazımda ve vücudumda çok sayıda darp izi mevcut. Olayın ardından polis ekip otosu geldi. Beni ve diğerlerini aynı ekip otosuna bindirdiler ve ekip otosunda dahi aynı kişilerin saldırısına maruz kaldım. Devletin korumasında, devletin otosunda darp edildim. Karakolda her ikisinden de şikayetçi oldum. Ben karakoldayken de işyerim açık kaldı. İşyerimden neler alındı, neler kayboldu bilmiyorum" diye konuştu. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Bu arada kavga an, saniye saniye civardaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Belediye Başkanı'nın koruma polisi ve makam şoförü yaya olarak işyerine geldiği, bir süre sonra da Otur ile tartıştığı görülüyor. Ardından işyerinde yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Esnafı arasına alan ikili, tekme ve yumruklarla yer düşürüp, sürüyerek dışarıya çıkarıyor. Çıkarırken de tekmelemeyi sürdürüyor. Yerde savunmasız yatan esnafa sokakta da şiddet uygulayan ikiliyi ayırmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamıyor. BELEDİYE: ŞAHSA YÖNELİK ŞİDDET UYGULANMAMIŞTIR Uşak Belediyesi yaşanan olayla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan 27.07.2017 tarihinde bir düğün törenine katılmıştır. Başkanımız düğünden çıktıktan sonra saat 22.00 sularında makam şoförü ile koruma polisine “Siz araçla geçin, ben yaya olarak İsmetpaşa Caddesi’ndeki Tiritoğlu Parkı’na geçeceğim’ diyerek yaya olarak Annaç Sokak’tan İsmetpaşa Caddesi’ne geçmiştir. Bu sırada Başkanımıza araçta bulunan belediye görevlisi bir personelimiz eşlik etmiştir. Bu sırada makam aracında bulunan koruma polisi ve şoförün duyacağı şekilde bir tekel bayinin sahibi olan Mehmet Otur isimli şahıs, Başkan Nurullah Cahan’ın arkasından ağıza alınmayacak küfürler savurmuştur. Emniyet Koruma Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın korumalığını üstlenen görevli polis memuru; hakaretler yağdıran Mehmet Otur isimli şahsın yanına giderek sözlü bir şekilde uyarmıştır. Ancak şahıs, hem belediye başkanımıza hem de polis memuruna küfürler etmeye devam ettiği gibi eline aldığı demir sopa ile polis memuruna saldırmıştır. Bu saldırı sonucunda görevli memur sağ bacak, omuz ve sağ kolundan yaralanmıştır. Şahsın fiziksel müdahalelerini engellemek için görevli memur, şahsı yere yatırmak zorunda kalmıştır. Bu sırada şahsa yönelik herhangi bir şiddet uygulamamış ve çağırılan polis aracı gelene kadar kaçması engellenerek görevli polislere şahıs teslim edilmiştir. Çağırılan polis aracının gelmesi üzerine şahıs, emniyet güçlerince kelepçelenerek emniyete götürülmüştür. Bu esnada şahıs, tehditlere ve küfürlere devam etmiştir." TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATTI İDDİASI Yapılan açıklamada ayrıcı Mehmet Otur'un terör örgütü lehine de sloganlar attığı öne sürülerek, "Terör örgütü lehine sloganlar attığı da etraftaki kişilerce duyulmuştur. Terör propagandası yapan şahsın, DHKP-C mensubu olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an da polis tarafından sorgusu devam ediyor" dendi.