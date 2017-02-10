(Görüntülü Haber) Başkan Sözlü'nün yargılandığı davada reddi hakim talebi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün, Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla yargılandığı davada avukatı 'reddi hakim' talebinde bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne 24 Kasım 2014'te 'Vatanını ve Adana'yı seven bir devlet memuru' rumuzuyla isimsiz ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddia edildi. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna yönelik rapor hazırladı. Hüseyin Sözlü hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası, aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. TANIKLAR DİNLENDİ Davanın bugün görülen 5'inci celsesine Başkan Sözlü'nün yanı sıra bazı sanıklar ile sanık avukatları katıldı. Ceyhan Belediyesi tarafından alınan bilirkişi raporunda imzası bulunanlar tanık olarak ifade verdi. İnşaat mühendisi Gözde Boyacı, 2012 yılında Ceyhan Belediyesi'nde çalıştığını anlatarak, ifadesinde şunları söyledi: "Yerel seçimlerden sonra yeni başkan Alemdar Öztürk, yazılı olarak bize devam eden işlerle ilgili tespit görevi verdi. Abdullah Kurtulgan, Fırat Doğma, ve Mehmet Sevenol ile birlikte devam eden çalışmaları incelemek üzere ihale alanlarına gittik. 5 gün boyunca incelemelerde bulunduk. Tekerlekli ölçüm cihazıyla araç hareket halindeyken bu ölçümleri yaptık. Yaptığımız kontrollerde ihale alanlarında bazı işler yapılmıştı. Ancak bazı alanlara parke taşı döşenmemişti bazı alanlarda ise yol kenarlarında istiflenmiş parke taşları vardı." Jeoloji mühendisi Abdullah Kurtulgan ise dönemin imar müdürünün kendilerini acele etmeleri konusunda aradığını söylerken "Benim inşaatla ilgili teknik bilgim yoktur. Benim için fazladan bir görevdi. Zamanımız olsaydı daha uzun süre burada çalışma yapıp, daha sağlıklı bir rapor verebilirdik" dedi. Teknik cihazlarla daha sağlıklı bir çalışma yapabilmeleri için 1.5 aylık bir süre gerektiğini kaydeden harita teknikeri Fırat Doğma daha nitelikli ölçüm cihazlarının belediyede olmadığını belirterek, "Biz de tekerlerli ölçüm cihazı kullandık. Eğer biz 1.5 ay ölçüm yapsaydık daha net bir sonuç elde edebilirdik. Elde ettiğimiz ölçümleri ihale dosyası ile karşılaştırarak bir rapor tanzim ettik" diye konuştu. REDDİ HAKİM TALEBİ Duruşma savcısı, Hüseyin Sözlü'nün ve diğer sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı söz alan Başkan Sözlü, "Bilirkişi raporlarının içeriklerinin doğru olmadığı net olarak ortaya çıkmıştır. Bugün dinlenen tanık beyanları göz önüne alındığında iddia makamının mütalaasında ısrarcı olmasını anlamamaktayım" dedi. Başkan Sözlü'nün avukatı, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi, değerlendirilmesi için üst mahkeme olan 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ayrıca Hüseyin Sözlü hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar verildi. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Sözlü adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu davanın siyasi tarafının ağır bastığını düşünüyorum. Kendim de siyasi hayatımda hiç rahata talip olmadım. Adım da Hüseyin, adımın sahibinin kaderi Kerbela'ya yazılmış. Biz de çileye talibiz. Ama kendimize olan inancımızla bir kere hiçbir şeyden korkmadığımı ifade ediyorum. Yine aslında iddiaların doğru olduğuna kendileri inansanlar karar verirlerdi" dedi.