(Görüntülü Haber) Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Kemal Zeren 'operasyonu düzenlendi. Operasyonda, tespit edilen sığınaklarda PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri...
05 Mart 2018 Pazartesi 11:31
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Kemal Zeren 'operasyonu düzenlendi. Operasyonda, tespit edilen sığınaklarda PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Başkale ilçesinde PKK/KCK'nın şehir yapılanması ve teröristlerin barınma alanları ile ilgili düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin evleri ile teröristlerin kullandığı sığınaklarda silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: "Operasyon sonucunda, 6 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin evleri ile teröristlerin kullandığı sığınaklarda; 50 kilogram amonyum nitratlı gübre ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ile 109 fişek, 3 el bombası, 1 muşta, 1 güneş enerjisi paneli, 1 takım terörist kıyafeti, 2 AK-47 piyade tüfeği hücum yeleği, 1 uyku tulumu, yazlık ve kışlık olmak üzere 1’er askeri gömlek, 2 çift çorap, 3 tablet bilgisayar, propaganda içerikli; 8 fotoğraf, 2 kitap ve 2 duvar saati, 9 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 3 taşınabilir bellek, 8 sim-kart, 7 CD, 16 video kaseti, 1 teyp kaseti, 4 bin 149 paket sigara, 1 kürek, 1 kazma, 1 keser, 1 testere, 15 kalas, 700 gram çivi, 1 şerit metre, 2 makas, 1 çakmak, 1 plastik süpürge, 1 akü, 1 şarjlı ampul, 10 pil, 25 metre kablo, 7 elektrik bandı, 3 piknik tüpü, 2 tabak, 2 kaşık, 2 su bardağı, 1 tencere, 1 tava, 2 çaydanlık, 20 gram çay, 1 kavanoz granül kahve, 5 kilo kesme şeker, 5 kilo zeytin, 5 kilo peynir, 2 lavaş, 600 gram makarna, 10 gram tuz, 15 gram pul biber ve 1 gargara ilacı ele geçirilmiştir." Operasyonda ayrıca, 12 kilogramlık 6 büyük tüp ile hazırlanarak yola tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek uzman ekipler tarafından konrollü bir şekilde ihma edildiği belirtildi.
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