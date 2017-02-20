(Görüntülü Haber) Başkale'de 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi

Engin ERTÜRK / BAŞKALE(Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Başkale'de jandarma ekipleri tarafından önceden takibe alınan bir araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.