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(Görüntülü Haber) Başkale'de 19 Afgan kaçak yakalandı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak yakalandı. Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları...

VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak yakalandı. Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 19 Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklara sıcak yemek ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.

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