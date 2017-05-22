(Görüntülü Haber) Başkale'de 19 Afgan kaçak yakalandı
VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak yakalandı. Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları...
22 Mayıs 2017 Pazartesi 12:49
VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak yakalandı. Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 19 Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklara sıcak yemek ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.