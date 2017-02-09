(Görüntülü Haber)Başiskele'de 200 polisle huzur uygulaması
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 3 kişi sorgulandı. 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza kesilirken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Başiskele...
09 Şubat 2017 Perşembe 08:25
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 3 kişi sorgulandı. 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza kesilirken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotim, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı noktada yol uygulaması yapılırken, dernek lokalleri, kafe ve kahvehanelerde denetleme yapıldı. Yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 3 kişi güvenlik soruşturmasından geçirildi. Uygulamada 304 araç aranırken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan trafik denetlemelerinde ise 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza verilirken, bir araç trafikten men edildi.
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