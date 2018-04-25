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(Görüntülü Haber) Başına çatıdan demir parçası düşen kadın ağır yaralandı

ELAZIĞ'da çatısında tamirat yapılan binanın önündeki kaldırımda yürüyen Gülsime Koç, başına demir parçası düşmesi sonucu ağır yaralandı. Koç, hastanede tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat...

ELAZIĞ'da çatısında tamirat yapılan binanın önündeki kaldırımda yürüyen Gülsime Koç, başına demir parçası düşmesi sonucu ağır yaralandı. Koç, hastanede tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Çatısında onarım yapılan binanın önündeki kaldırımda yürüyen Gülsime Koç'un başına demir parçası düştü. Bir anda yere yığılan Koç'u gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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