(Görüntülü Haber) Başı balkon demirine sıkışan minikt Fatih’i itfaiye kurtarırdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, oynarken başı balkon demirleri arasına sıkışan 1.5 yaşındaki Muhammed Fatih Bulut’u itfaiye ekipleri kurtardı. Korkacağını düşünerek spiralle kesmek yerine esneterek çıkarılan çocuk kendisini kurtaran itfaiye erine sarıldı. İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Hasköy Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Emrah ve Tuğba Bulut çiftinin çocuğu Muhammed Fatih, balkonda oynarken korkuluk demirlerine başını sıkıştırdı. Oğlunun ağladığını fark ederek balkona çıkan anne, onu sıkıştığı yerden kurtaramayınca, durumu İnegöl İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, balkona çıkarak çocuğu kurtarmak için çalışma başlattılar. Çocuğun korkacağını düşünerek balkon demirlerini spiral ile kesmekten vazgeçen ekipler, balkon demirlerini genişleterek Muhammet Fatih Bulut'u kurtardılar. Kurtarılan minik Muhammed, kendisini kurtaran itfaiye erine sarıldı.