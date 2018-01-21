Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi aldı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde bilgi aldı
Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi aldı.
21 Ocak 2018 Pazar 00:13
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