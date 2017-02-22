(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Şimşek: Mevcut sistem krizlere gebe bir sistem (2)

BAKAN ŞİMŞEK: BU COĞRAFYA BÜYÜK BİR NİMET Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Valilik ziyaretinin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleriyle bir araya geldi. İşadamlarının sorunlarını dinleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, yaptığı konuşmada, “Ortadoğu’da bugün sıkıntılı olarak görülebilir. Ama bu coğrafya büyük bir nimet. Belki üç yıl sonra sizler Ortadoğu’yu ‘nasıl yeniden inşa ederiz’i konuşuyor olacaksınız” dedi. Konuşmasında, küresel kriz, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri, Orta Doğu’daki sıkıntılar, terör, seçimler ve darbe girişimine rağmen, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin yüzde 5,9 büyüdüğünü söyleyen Şimşek, yatırımcıların böyle bir süreçte risk almaları gerektiğini söyledi. Şimşek, "Orijinal fikirleri olacak girişimciler gerekiyor. Üniversite ve sanayinin yakın çalışması gerekiyor. Ortadoğu bugün sıkıntılı olarak görülebilir. Ama bu coğrafya büyük bir nimet. Belki üç yıl sonra sizler Ortadoğu’yu ‘nasıl yeniden inşa ederiz’i konuşuyor olacaksınız. Oradaki projelere nasıl mal yetiştiririzden bahsedeceksiniz. Onun için bu coğrafya çok ciddi fırsatlar içeriyor. Onun için geleceğe yatırım yapmaktan korkmayın” diye konuştu. İş ortamı açısından yargının hızlı olması gerektiğini belirten Bakan Şimşek, "Geçen sene istinaf mahkemelerini devreye sokarak nihayi olarak bölgesel Yargıtay kurmuş olduk. Bilirkişi reformu yaptık. Yargının gecikmesinde en önemli konu bilirkişiydi. Şimdi önümüzde modern ara buluculuk ve ihtisas mahkemeleri kaldı. Taslaklar hazır, bu sene inşallah bu reformlar hayata geçer. Yargı performansa dayalı karar verebilecek bir yapıya kavuşur” diye konuştu. Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Şimşek, iş adamlarının sorularını cevapladı.