Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı
(Görüntülü Haber) Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu (1)
Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı
25 Aralık 2017 Pazartesi 17:27
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