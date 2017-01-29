(Görüntülü Haber) Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Bartın'da, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, gece yarısı sıralarında Karaçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bartın'ın Amasra İlçesi'nden Ankara'ya giden 45 yaşındaki Hulusi Esen yönetimindeki 74 DB 666 yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp savrulan otobüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, şoför Hulusi Esen ile yolculardan Filiz Fırat, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi, yolcular 21 yaşındaki Nurbol Kushpan, 72 yaşındaki Hasan Özbudak, 32 yaşındaki Muhammet Özen, 16 yaşındaki Gülten Ergin, 25 yaşındaki Dursun Özer ile muavin 25 yaşındaki Olcay Akkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurbol Kushpan ile Hasan Özbudak'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ölen 2 kişinin cesedi, vinçle kaldırılan otobüsün altından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kondu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.