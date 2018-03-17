(Görüntülü Haber) Bartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildi

BARTIN'da, polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eserler ve 4 kılıç bastonla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan kişileri takibe aldı. 2 kişi polisin operasyonu ile Ağdacı mevkiinde durdurulan otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bronz ibrik, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olabileceği düşünülen 20 sikke, 4 kılıç baston, 2 hançer, üç parça halinde Ermeni kilisesi sefer tası ele geçirildi. Şüpheliler O.Y. ve A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.