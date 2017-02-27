(Görüntülü Haber) Bartın'da ortaokul öğrencisi Çiğdem 5 gündür kayıp

BARTIN'da, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Çiğdem Ören, 5 gün önce okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 yaşındaki Erbil Ören, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Bartın Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Çiğdem Ören, geçen hafta çarşamba günü okula gitti. Çiğdem Ören, öğleden sonra okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Yaptıkları aramalarda kızlarını bulamayan Ören Ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı aramalarda da Çiğdem Ören bulunamadı. Belediyede taşeron firmada çalışan Erbil Ören, ev kadını eşi ile birlikte kızlarının hayatından endişe duyduklarını söyledi. 6 çocuk babası Erbil Ören şöyle konuştu: "Kızım geçtiğimiz hafta çarşamba günü okula gitti, sonra akşam eve gelmedi. Biz de kızımızı her yerde aramaya başladık. Ama bir sonuç alamadık. Sonra Emniyete başvurdum. Ama sonuç yok. Ben devletimizden yardım bekliyorum. Ben AFAD’a da başvurdum. Kendileri bana şehir merkezinde arama yapamayacaklarını söylediler. İstanbul'da bir köpek kuyuya düşüyor. Herkes seferber oluyor. Benim kızım niye bulunmuyor? Ben yetkililere sesleniyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum."