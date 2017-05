(Görüntülü Haber) Bartın'da et yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

BARTIN'da, kontrolden çıkarak devrilen et yüklü kapalı kasa kamyondaki 1 kişi yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Bartın- Karabük yolunun Kirazlık Köprü Barajı mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden 29 yaşındaki Tarık Kara yönetimindeki 37 BE 468 plakalı et yüklü kamyon, virajda sürücünün direksiyen kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Tarık Kara yara almadan kurtulurken yanında bulunan 28 yaşındaki Mesut Çatal yaralandı. Çatal, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.