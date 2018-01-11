(Görüntülü Haber) 'Baron' yazan iç çamaşırında uyuşturucu bulundu
ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki A.K.'nın 'Baron' yazan külotunun iç kısmına yapılan cepten 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain bulundu. Merkez Seyhan...
11 Ocak 2018 Perşembe 14:57
ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki A.K.'nın 'Baron' yazan külotunun iç kısmına yapılan cepten 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain bulundu. Merkez Seyhan ilçesinde, polis şüphelendiği aracı durdurdu. Yapılan aramalarda otomobilde herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, sürücü A.K.'nın üzerini aradı. Yapılan detaylı aramada, A.K.'nın 'Baron' yazan külotunun iç kısmında özel olarak yapılan cepten 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain çıktı. Zanlı kendisinin satıcı olmadığını içici olduğunu söyledi. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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