Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip bariyere çarptı. Kazada sürücü Kurban Durmuş ile eşi Gülten Durmuş yaralandı. Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Tersaneler Mevkii’nde meydana geldi. Alaplı ilçesinden Ereğli yönüne giden 61 yaşındaki Kurban Durmuş yönetimindeki 61 VV 060 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Bariyere çarparak durabilen otomobildeki sürücü Kurban Durmuş ile eşi 60 yaşındaki Gülten Durmuş yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Durmuş çifti, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip bariyere çarptı. Kazada sürücü Kurban Durmuş ile eşi Gülten Durmuş yaralandı. Kaza, Ereğli-Alaplı...
05 Şubat 2017 Pazar 18:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.