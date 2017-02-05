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(Görüntülü Haber) Bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip bariyere çarptı. Kazada sürücü Kurban Durmuş ile eşi Gülten Durmuş yaralandı. Kaza, Ereğli-Alaplı...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip bariyere çarptı. Kazada sürücü Kurban Durmuş ile eşi Gülten Durmuş yaralandı. Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Tersaneler Mevkii’nde meydana geldi. Alaplı ilçesinden Ereğli yönüne giden 61 yaşındaki Kurban Durmuş yönetimindeki 61 VV 060 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Bariyere çarparak durabilen otomobildeki sürücü Kurban Durmuş ile eşi 60 yaşındaki Gülten Durmuş yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Durmuş çifti, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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