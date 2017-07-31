(Görüntülü Haber)Bariyeri aşan LPG tankeri, tren yolundaki direğe çarptı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, kontrolden çıkan dolu LPG tankeri bariyeri aştıktan sonra, yoldan 200 metre uzakta bulunan tren yolundaki yüksek gerilim hattı geçen direğe çarpıp devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken, elektrik direğinin hasar görmesi nedeniyle tren seferleri aksadı. Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Türkoğlu karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Demirkol (37) yönetimindeki 27 N 5006 plakalı LPG dolu tanker, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki bariyerleri çarpıp aştıktan sonra boş araziye girdi. Arazide bir süre ilerleyen tanker, 200 metre uzaklıktaki tren yolundaki yüksek gerilim hattı geçen elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada elektrik direği ve tanker hasar görürken, sürücü Demirkol yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralı sürücü Demirkol'u ambulansla, Gaziantep'e kaldırdı. Hastanede tedaye alınan Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle hasar meydana gelen tren yolu nedeniyle Nurdağı ile Narlı arasındaki seferler yapılamadı. Hasar gören elektrik direği görevliler tarafından akım kesildikten sonra onarılırken, tanker ise vinç ile kaldırılıp çekiciyle otoparka götürüldü. Kazadan 5 dakika önce olay yerinden bir trenin geçtiği ve olası facianın dakikalarla atlatıldığı belirtildi.