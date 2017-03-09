(Görüntülü Haber) Bariyere çarpan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Dilek Yenigün yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında, Keşan-Malkara Karayolu'ndaki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne...
09 Mart 2017 Perşembe 11:47
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Dilek Yenigün yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında, Keşan-Malkara Karayolu'ndaki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Dilek Yenigün yönetimindeki 22 FJ 048 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yenigün, ihbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi atına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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