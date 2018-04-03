(Görüntülü Haber) Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
RİZE'de bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Erkan Özmısır (40), hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çayeli'nden Rize yönüne giden Erkan Özmısır...
03 Nisan 2018 Salı 11:57
RİZE'de bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Erkan Özmısır (40), hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çayeli'nden Rize yönüne giden Erkan Özmısır yönetimindeki 61 LL 384 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Erkan Özmısır olay yerinde hayatını kaybetti.
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