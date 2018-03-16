(Görüntülü Haber) Baraj gölünde kaybolan kişiyi dalgıçlar arıyor

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () - ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'nde, 10 Mart’ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dalgıç ekibi arama çalışması başlattı. Vatani görevini yaptığı Bilecik’teki askeri birliğinden izin alarak, gelen ve kayıp babasının bulunması için kıyıda bekleyen Miraç Ay, "Bana da dalgıç kıyafeti verseler ben de dalış yaparım" dedi. İlçenin Aralık köyünde, kıyıdaki şimşir dallarını toplamak için 10 Mart günü baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olmasının ardından Ekrem Aydın (39), kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise suda kayboldu. Olay sonrası AFAD ile deniz polisi dalgıçları, botla girdikleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı Barajı ile Borçka Barajı'nın kapakları kapatıldı. Hopa'dan gelen dalgıç polis ekipleri, gölde arama yaptı. Arama çalışmasında Muhammet Ay'a ulaşılamadı. Bölgeye gelen JÖAK dalgıç ekibi de baraj gölünde arama çalışması başlattı. 10 kişilik sualtı dalgıç ekibi, botla girdikleri baraj gölünde dalış yaparak, akıntı yönünde dip taraması yaptı. ‘BANA DA DALGIÇ KIYAFETİ VERSELER' Kayıp Muhammet Ay’ın eşi Meyrem Ay (45), çocukları Merve (23), Miraç (21), Mücahit (17) ve Mertcan Ay (9) kıyıda arama çalışmalarını izledi. Babasının kayıp haberini Bilecik’te vatani görevini yaptığı sırada öğrenen Miraç Ay, birliğinden izin alarak, köyüne geldi. Miraç Ay, “Tek isteğimiz, babamızın bulunması ve başında dua edebileceğimiz bir mezarı olması. Beklemek çok acı. Bana da dalgıç kıyafeti verseler tereddüt etmeden ben de göle dalarım” dedi. Muhammet Ay’ın kayınbiraderi Metin Gül de bugüne kadar arama çalışmalarından sonuç alamadıklarını belirterek, “Perişan durumdayız. Ölümü zaten kabul ettik; bari bir mezarı olsun, diye umut içindeyiz” dedi. 'EL YORDAMIYLA METRE METRE ARANIYOR' Arama çalışmalarını takip eden Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ise Çoruh Nehri'nin azgın olduğu dönemlerde, böyle kaza ve kayıpların meydana gelebildiğini söyledi. Başkan Atan, “Halen bulunamayan vatandaşlarımız var. İnsan en azından mezarı olması istiyor. En azından onunla teselli oluyor. Baraj kapakları da kapatıldı, su seviyesi epeyce düştü. Buna rağmen görme mesafesi yok denecek kadar az. Ekipler el yordamıyla metre metre arıyor” diye konuştu.