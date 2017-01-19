(Görüntülü Haber) Baraj gölünde eksi 1 derecede balık adamlar cesedine ulaştı

ÇORUM'da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen 33 yaşındaki Adnan Öztürk’ün cesedi, 17 saat süren aramalar sonunda bulundu. Balık adamlar sıfırın altında 1 derece soğuk havada girdikleri sudan Öztürk'ün cesedini çıkardı. Dün akşam Çorum'un Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen Adnan Öztürk, buz tutan suyun üzerinde yürürken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düştü. Bu sırada aracında oturup manzarayı seyreden Mustafa B. de, suya düşen kişinin 'imdat' çığlıklarını fark edip yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişinin elinden tutan Mustafa B. de buzun kırılması sonucu suya düştü. Kendi çabalarıyla yüzeye çıkan Mustafa B., aracına gidip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, genç ise dalgıçlar tarafından aranmaya başladı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve Samsun Deniz Polisi ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde ara verilen aramalara bu sabah tekrar başlandı. Balık adamlar buz tutan baraj gölünün üzerinde yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra Adnan Öztürk’ün suya düştüğü bölgede suyun içerisine dalış yaptı. Bu sırada bir bot ile dalgıçlara bağlanan halatlarla önlem alındı. Ekipler uzun süren arama çalışmalarının sonunda Öztürk’ün cesedine ulaştı. -1 derece soğukluktaki suyun yaklaşık 13 metre derinliğinde bulunan ceset güçlükle su yüzüne çıkarıldı. Adnan Öztürk’ün cesedi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kenara çıkarıldı. Cesedi otopsi için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.