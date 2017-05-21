(Görüntülü Haber) Bankamatikler alev alev yandı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () İZMİT'te, iki bankamatik bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen bankamatikler kullanılmaz hale geldi. Olay gece saatlerinde, İzmit Yuvam Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yuvam Akarca İş Merkezi yanında bulunan bankamatikte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan bankamatikleri gören vatandaşlar müdahale etmek isterken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye alevlere müdahale ederek yanan iki bankamatikteki alevlerin diğer bankamatiklere sıçramasına engel oldu. Bankamatiklerin neden yandığı bilinmezken, yanan iki bankamatiğin sahibi olan bankalara haber verildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.