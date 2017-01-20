Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan Serhat Çetin kaçtı. Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde Serhat Çetin ile Zeki Akgün arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada öfkelenen Serhat Çetin, yanındaki tabancayı çıkarıp Zeki Akgün'e ateş edip kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunun ayağına isabet ettiği Akgün yaralandı. Akgün, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken banka da inceleme yapan polis, Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Bankada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan Serhat Çetin kaçtı. Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi'nde bulunan bir...
20 Ocak 2017 Cuma 20:30
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