(Görüntülü Haber) Bandırma çöplüğünde yine yangın çıktı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı. Bandırma'da geçen yıl 6 kez yangın çıkan ve daha sonra söndürülen Ayyıldız Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında, saat 14.00 sıralarında metan gazının sıkışması sonucu yine yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle dumanlar geniş bir alana yayıldı. Edincik, Ayyıldız ve Çalışkanlar mahalleleri dumandan etkilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çöplük yangınına 2 araç ve 6 personel ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları başladı. 150 bin nüfusu olan Bandırma'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.