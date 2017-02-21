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(Görüntülü Haber) Bandırma balık halinde kanlı hesaplaşma

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'ndeki balık halinde, 41 yaşındaki Dinçer S., geçen haziran ayında kendisini bacağından yaralayan 44 yaşındaki Dinçer A.’yı tabancayla 5 el ateş ederek...

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'ndeki balık halinde, 41 yaşındaki Dinçer S., geçen haziran ayında kendisini bacağından yaralayan 44 yaşındaki Dinçer A.’yı tabancayla 5 el ateş ederek bacağından yaraladı. Dinçer S. olay sonrası silahı ile polise teslim oldu. Olay bugün, Bandırma Balık Hali’nde meydana geldi. Balık halinde çay ocağı işleten Dinçer S., kendisini ve bir arkadaşını geçen haziran ayında bacağından yaralayan büfe işleten Dinçer A. ile balık halinde karşılaştı. İkilinin arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, Dinçer S. üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak Dinçer A.’yı onlarca kişinin bulunduğu yerde kurşun yağmuruna tuttu. 5 el ateş eden Dinçer S., Dinçer A.’yı iki bacağından vurarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Dinçer A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı Dinçer S. ise olayın ardından tabancayla birlikte balık hali yakınında bulunan karakola teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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