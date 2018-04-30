(Görüntülü Haber) Balkondan inerken bastığı plastik sandalye kırılan kadın yaralandı

ADANA'da Gülsen Eskisındı (55), apartmanın 1'inci katındaki evinin balkonundan zemin katın üzerine geçmek için bastığı plastik sandalyenin kırılması sonucu yaralandı. Eskisındı, düşküğü yerden sedye ile çıkarılabildi.



Olay, Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsen Eskisındı, öğle saatlerinde apartmanın 1'inci katındaki evinin balkonundan zemin katın üzerine geçmek için plastik sandalyeye bastı. Zemin katın üstünü temizlemek isteyen Eskisındı, plastik sandalyenin kırılması sonucu düştü. Boşlukta kalan kadının bağırmasını apartman komşuları duydu. Eskisındı'yı düştüğü yerden kurtaramayan vatandaşlar ambulansı aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise, Eskisındı'yı sedye ile çıkardı. Ambulansa bindirilen yaralı, Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.