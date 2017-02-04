(Görüntülü Haber) Balkondan düşüp ölen Umut'un dramı

Ersin ERCAN/BOLU,() - BOLU'da, dün 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölen 10 yaşındaki Umut Sünbül'ün, kuzeninin karnesini beğenen annesine kızarak balkon demirlerinden sarkıp yere düştüğü ileri sürüldü. Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edinen 47 yaşındaki Gülsen B., 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Karamanlı Mahallesi, Esen Sokak'taki Ufuk Apartmanı'nda oturan Umut Sünbül dün öğle saatlerinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Çocuğun üvey annesi Gülsen B., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 GÜNLÜKKEN EVLAT EDİNMİŞ Polisin yaptığı araştırmada Gülsen B.'nin, Hatay'da yaşarken ilk evlendiği eşiyle uzun yıllar çocukları olmayınca Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edindiği, Umut 3 yaşındayken eşini kaybedince Bolu'ya yerleşerek G.B. ile ikinci evliliğini yaptığı belirlendi. Olay günü Umut Sünbül'ün, Bursa'dan gelen kuzeninin karnesini beğenen annesine kızarak evden çıktığı, peşinden koşan annesiyle tekrar eve girdikleri, annesinin etüt dersine gitmesini söylemesi üzerine de balkon demirlerinden tutunup aşağıya sarkarken gücünün tükenmesiyle düştüğü ileri sürüldü. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gülsen B., emniyetteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilerek, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihmali' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcısı karşısına çıkarıldı. Umut Sünbül'ün evlatlık olduğunu öldüğünde öğrenen Gülsen B.'nin eşi G.B. ve kadının diğer yakınları adliye önünde bekledi. Gülsen B.'nin yakınları, Umut Sünbül'ün 3 yaşında üvey babası öldükten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, tedavi gördüğünü söyledi. Gülsen B.'nin adını açıklamak istemeyen bir yakını, "Gülsen B., Bursa'da okuyan erkek yeğenini iyi bir karne aldığı için yanına davet etti. Umut kuzenini kıskanarak 'Sen beni değil onu seviyorsun' diye bağırmış ve binadan çıkmak istemiş. Anne yakalamak için peşinden gitmiş ve biraz bağırmış. Eve girince etüde gitmesi için hazırlanmasını istemiş. Umut da kızarak balkona çıkmış ve demirlerden tutunarak aşağıya sarkmış. Annesine, 'Beni kurtar, düşeceğim' diye bağırmış. Anne yardıma koştuğu sırada düşmüş. Çok üzgünüz" dedi.