(Görüntülü Haber) Balkayalar'da teröristlere ait 125 metre uzunluğunda mağara bulundu

HAKKARİ () Türk Silahlı Kuvvetleri, komandolar tarafından Derecik Balkayalar'da düzenlenen operasyonlarda, 125 metre uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli bir mağara ve bir tondan fazla yaşam malzemesinin bulunduğunu...

27 Mart 2018 Salı 18:29